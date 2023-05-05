ماذا فعل السيسي داخل أوكتاغون الجيش المصري؟

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع عدد من قادة الجيش على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان في القيادة الاستراتيجية "الأوكتاغون".

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وقال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن مركز القيادة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية سوف يضم كافة عناصر القوات المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور": "الرئيس السيسي قام بزيارة الأكاديمية العسكرية الجديدة التي ستكون بالعاصمة الإدارية"، لافتا إلى أن: "الأكاديمية العسكرية الجديدة ستضم الكلية الحربية وكلية الدفاع الجوي وستضم الكلية البحرية والجوية لكن كل منها سيظل في مكانه نظرا لطبيعة المهام الخاص بهما".

وأشار اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي: "مركز القيادة الاستراتيجية كان بمثابة حلم لنا قديما"، مضيفا: "مركز القيادة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية سوف يضم كافة عناصر القوات المسلحة مثل البنتاجون الأمريكي".

وتناول لقاء السيسي مع قادة الجيش المصري مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية في المنطقة.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة التهديدات المحتملة، فضلا عن مساهماتها في دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

المصدر: RT