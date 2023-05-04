السيسي يجتمع مع قادة الجيش المصري لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع عدد من قادة الجيش على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد ذكي والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان في القيادة الاستراتيجية.

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وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية في المنطقة.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة التهديدات المحتملة، فضلا عن مساهماتها في دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

المصدر: RT