RT ترصد غلق الجيش المصري لأبرز منافذ المنتجات المدنية (صورة)

رصدت RT قيام وزارة الإنتاج الحربي المصرية بغلق أحد أبرز منافذها لبيع المنتجات المدنية في منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث عرض المكان للإيجار.

RT

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ويعد هذا المنفذ هو أشهر منافذ وزارة الإنتاج الحربي المصرية للمنتجات المدنية، حيث يقع في وسط البلد وتحديدا بالقرب من ميدان التحرير.

وتمتلك الوزارة 18 منفذا موزعة على محافظات مختلفة، بينها 10 بالقاهرة والجيزة بمواقع: حلوان، الهرم، الزاوية الحمراء، رمسيس، التحرير، روكسي، جسر السويس، الهايكستب، شبرا المظلات، مصطفى كامل، الحرية، ولوران.

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد قال إن مهمة الوزارة الرئيسية تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة، ومن ثم يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في المشاركة بالمشروعات القومية والصناعات المدنية.

المصدر: RT