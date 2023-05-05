"اليونيسف": معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد كبيرة مرعبة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن المعارك الدائرة في السودان تحصد أرواح أطفال "بأعداد كبيرة مرعبة"، مشيرة إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كل ساعة بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث باسم "اليونيسف" جيمس إلدر للصحافيين في جنيف "كما كنا نخشى ونخاف، فقد أصبح الوضع في السودان قاتلا بشكل مخيف لعدد كبير من الأطفال"، مبينا أن المنظمة تلقت تقارير من شريك موثوق به تفيد بأن 190 طفلا قتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوما فقط من القتال الذي بدأ في 15 أبريل.

وأشار إلدر إلى أنه تم جمع هذه الأرقام من مرافق صحية في الخرطوم وإقليم دارفور، موضحا أن هذا يعني أن هذه الأرقام لا تغطي سوى الأطفال الذين وصلوا إلى مرافق الرعاية الصحية في تلك المناطق، محذرا من أن "الواقع قد يكون أسوأ بكثير".

وقتل مئات الأشخاص كما فر مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ بدأت المعارك قبل ثلاثة أسابيع بين الجيش بقياد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

واتفق الجانبان على عدد من الهدنات القصيرة، لكن لم يتم احترام أي منها بالكامل، واستمرت الضربات الجوية والاشتباكات المسلحة الجمعة في الخرطوم لليوم الـ21 على التوالي.

المصدر: "أ ف ب"