الأمم المتحدة تدعو الدول إلى عدم إعادة أي أحد للسودان

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى البلد الذي يمزقه الصراع.

وقالت إليزابيث تان مديرة الحماية الدولية بالمفوضية للصحفيين في إفادة صحفية في جنيف "ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك".

وأضافت "من المرجح أن تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين".

هذا وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن آخر الإحصاءات الواردة من وزارة الخارجية المصرية تظهر تدفق أكثر من 56 ألف شخص إلى البلاد فرارا من الصراع في السودان حتى الرابع من مايو الجاري.

وتوقعت المفوضية أمس الخميس فرار 860 ألف شخص من السودان بينهم 580 ألف سوداني، مشيرة إلى أن مصر وجنوب السودان سيشهدان أكبر تدفق للاجئين من السودان.

المصدر: "رويترز"