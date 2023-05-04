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قوات الدعم السريع تنشر شريط فيديو لسيطرتها على وسط الخرطوم

أخبار العالم العربي

قوات الدعم السريع تنشر شريط فيديو لسيطرتها على وسط الخرطوم
AFP
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نشرت قوات الدعم السريع في "تويتر" مشاهد مصورة لعناصرها يسيطرون على منطقة العاصمة المركزية في الخرطوم.

كما نشرت في وقت سابق، لقطات لعناصرها داخل القصر الجمهوري بالخرطوم.

وتبادل طرفا النزاع في السودان الاتهامات مجددا بشأن عدم الالتزام بالهدنة المتفق عليها في البلاد، كما قدم كل منهما رؤيته للوضع الميداني، لا سيما في العاصمة الخرطوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة فشلت بوقف النزاع في السودان، بينما دخلت هدنة جديدة بين الطرفين المتقاتلين حيز التنفيذ الخميس بوساطة رئيس جنوب السودان.

يذكر أنه منذ 15 أبريل، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم.

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المصدر: RT

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