قوات الدعم السريع تنشر شريط فيديو لسيطرتها على وسط الخرطوم

نشرت قوات الدعم السريع في "تويتر" مشاهد مصورة لعناصرها يسيطرون على منطقة العاصمة المركزية في الخرطوم.

كما نشرت في وقت سابق، لقطات لعناصرها داخل القصر الجمهوري بالخرطوم.

الاشاوس يدكون حصون الانقلابيين ويزلزلون معاقل الفلول

(منطقة العاصمة المركزية ) pic.twitter.com/Y0eXZJAgmy — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) May 4, 2023

وتبادل طرفا النزاع في السودان الاتهامات مجددا بشأن عدم الالتزام بالهدنة المتفق عليها في البلاد، كما قدم كل منهما رؤيته للوضع الميداني، لا سيما في العاصمة الخرطوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة فشلت بوقف النزاع في السودان، بينما دخلت هدنة جديدة بين الطرفين المتقاتلين حيز التنفيذ الخميس بوساطة رئيس جنوب السودان.

يذكر أنه منذ 15 أبريل، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم.

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المصدر: RT