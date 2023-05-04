العراق.. رجل يقتل زوجته حرقا

أعلنت قيادة شرطة بابل في العراق، اليوم الخميس، القبض على شخص قتل زوجته وهو مخمور بإضرام النار فيها إثر خلاف عائلي داخل المنزل جنوبي المحافظة.

وبينت القيادة أنه بعد تسجيل بلاغ بحالة انتحار امرأة عن طريق إضرام النار في جسدها ضمن قضاء الهاشمية، باشر مكتب القضاء التابع لقسم مكافحة الاجرام بفتح تحقيق بالقضية وجمع للمعلومات وسماع الأقوال، وكانت الشكوك تدور حول زوجها.

وذكرت أنه بعد التعمق بالتحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين اعترف المتهم الزوج بقيامه برش مادة النفط على المجني عليها وإضرام النار فيها بسبب مشاكل عائلية، ليتم توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: RT