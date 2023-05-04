 
مباشر

أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة العربية في قمة الرياض "واردة جدا"

أخبار العالم العربي

أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة العربية في قمة الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8ug

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن عودة سوريا إلى الجامعة خلال القمة المرتقبة في السعودية "واردة جدا"، مشيرا إلى أن الأمر يجب أن يتم على مراحل.

إقرأ المزيد
الصفدي يطلع أبو الغيط على نتائج اجتماع عمان حول سوريا
الصفدي يطلع أبو الغيط على نتائج اجتماع عمان حول سوريا

ولفت أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، إلى أن عودة دمشق لمقعدها الشاغر منذ 2011 "يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تقدم دعوة إلى سوريا"، مضيفا أنه "عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية".

وأكد أبو الغيط أنه "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدا أن يحدث".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في الرياض في 19 مايو الجاري.

المصدر: الشرق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا