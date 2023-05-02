الصفدي يطلع أبو الغيط على نتائج اجتماع عمان حول سوريا

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، تناولا فيه الاجتماع الذي استضافته عمان بشأن سوريا يوم أمس الاثنين.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم أبو الغيط أن الصفدي وضع الأمين العام في صورة مجريات الاجتماع الذي تناول عناصر جديدة في التعامل مع الأزمة السورية، وخلاصاته التي انعكست في البيان الصادر عنه.

وأفاد بأن الأمين العام أعرب للصفدي عن تقديره للتواصل في هذا الموضوع الهام، مشيرا الى تطلعه لمناقشة الأمر خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة واستعداد الأمانة العامة للاضطلاع بما تتوافق عليه الدول في هذا الخصوص.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT