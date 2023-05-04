دمشق وطهران توقعان 3 مذكرات للتعاون الاقتصادي

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن وزيري الاقتصاد الإيراني والسوري وقعا الأربعاء، 3 مذكرات للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.

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وقالت وزارة الاقتصاد الإيرانية إنه تم التوقيع على 3 وثائق تعاون بين وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي والسوري محمد سامر الخليل، وهي تتصل بشكل رئيسي بمجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية.

ولم تكشف الوكالة الإيرانية عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمذكرات.

وكان الرئيسان السوري والإيراني وقعا مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين.

ووصل الرئيس الإيراني إلى دمشق الأربعاء في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وهي زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس إيراني لدمشق منذ 13 عاما.

وأجرى الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني محادثات، أكدا خلالها متانة العلاقة بين البلدين.

المصدر: إرنا