الأسد ورئيسي يوقعان في دمشق وثيقة للتعاون الشامل الاستراتيجي بين البلدين

وقع الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية أنه تم توقيع الوثائق التالية:

- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

- توقيع محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية بين سوريا وإيران.

- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين البلدين.

- محضر اجتماع للطيران المدني بين سورية وإيران.

- مذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط بين سورية وإيران.

ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.

المصدر: سانا