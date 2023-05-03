دقلو يناقش مع غريفيث الأوضاع الإنسانية في السودان وأهمية التنسيق لتقديم المساعدات للمحتاجين

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) أنه ناقش يوم الأربعاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أوضاع الشعب والممرات الآمنة.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب دقلو: "ناقشت اليوم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تطورات الأوضاع الانسانية في البلاد وأهمية التنسيق لتقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين وحماية وصولها للمحتاجين، إلى جانب ضمان حركة المواطنين من أجل قضاء احتياجاتهم الأساسية".

وأضاف: "نشكر مارتن غريفيث، على الجهود المبذولة لتقديم الدعم والمساعدة للمتأثرين بالأوضاع في البلاد".

وتابع دقلو: "نؤكد التزامنا التام بفتح وحماية الممرات الإنسانية لتسهيل حركة المواطنين في أماكن سيطرة قواتنا وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وأردف قائد قوات الدعم السريع: "نحن أيضا على استعداد للتعاون والتنسيق وتقديم كل ما من شأنه المساهمة في تخفيف وطأة الظروف الراهنة".

ناقشت اليوم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، @UNReliefChief، تطورات الأوضاع الانسانية في البلاد وأهمية التنسيق لتقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين وحماية وصولها للمحتاجين، إلى جانب ضمان حركة المواطنين من أجل قضاء احتياجاتهم الاساسية.

نشكر السيد مارتن غريفيثس،… — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 3, 2023

المصدر: RT