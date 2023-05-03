الجيش السوداني من القاهرة: قبلنا "مبادرة هدنة" وليس "وساطة لحل النزاع"

أعلن مبعوث قائد الجيش السوداني في القاهرة، نفع الله الحاج يوم الأربعاء، أن الجيش قبل مبادرة الهدنة السعودية الأمريكية وليس "وساطة لحل النزاع".

وأضاف الحاج أن وفد الجيش لن يلتقي وجها لوجه مع مبعوث قوات الدعم السريع وأوضح أن التواصل سيكون عبر الوسطاء.

ويوم أمس، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي حضور محادثات مباشرة في مدينة جدّة السعودية من أجل بحث هدنة جديدة بمشاركة ممثلين عن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، مشددا على أنهم لن يجلسوا مع حميدتي.

وقال الكباشي في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "عرضت علينا مبادرتان لمواجهة الحرب بالسودان من الولايات المتحدة والسعودية والثانية من "إيغاد" (هيئة تضم دول شرق إفريقيا)، وكل مبادرة طرحت رحبنا بها".

ونفى أن تكون المبادرتان بغرض "التفاوض" مع حميدتي، حيث قال: "رحبنا بالمبادرة الأمريكية السعودية لأنها تتحدث عن هدنة وتمت أكثر من مرة لكن مليشيات حميدتي كانت تخرقها".

المصدر: رويترز+وكالات