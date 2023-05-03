وزيرة الخارجية الليبية تتوجه إلى الجزائر

حلّت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مساء الأربعاء بالجزائر، على رأس وفد هام في زيارة عمل لتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية، تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية الليبية.

كما تهدف الزيارة لتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته الليبية، ومن المنتظر أن يعقد الطرفان يوم غد جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وكانت الخارجية الليبية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن المنقوش ستحل بالجزائر على رأس وفد هام، قادمة إليها من تونس.

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المصدر: النهار الجزائرية