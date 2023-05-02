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انتشار فيديو لحميدتي يتحدث فيه عن ضرب سلاح الجو المصري لقواته

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انتشار فيديو لحميدتي يتحدث فيه عن ضرب سلاح الجو المصري لقواته
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انتشر مقطع فيديو مسجل لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتحدث عن قيام الطيران المصري بتدمير عدد كبير من قواته.

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وقال دقلو في مداخلة تلفزيونية انتشرت على نطاق واسع في معرض حديثه عن عدد ضحايا في صفوف قواته إنه لا يستطيع حصر الضحايا وأن الطيران المصري ثم عدل كلماته للطيران الأجنبي قام بتدمير عدد كبير جدا من القوات.

وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان، قد نشرت منذ بداية الأزمة مجموعة من الفيديوهات لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي، كما أظهر فيديو آخر وجود مقاتلات مصرية.

وتسببت الفيديوهات التي نشرتها قوات التدخل السريع السودانية، في غضب واسع لدى جموع الشعب المصري، حيث أكد البعض أن تواجد القوات المصرية والمقاتلات المصرية ضمن التدريبات المشتركة التي يجريها الجانب المصري والسوداني وأخرها الأسبوع الماضي.

كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تمت السيطرة عليه، حيث بينت صور الأقمار الصناعية تدمير جزء من المقاتلات المصرية.

المصدر: RT

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