الإعلام الإسرائيلي يرصد تدمير المقاتلات المصرية في السودان

سلط تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، الضوء على تدمير الطائرات المقاتلة المصرية من طراز MiG-29 خلال المعارك الدائرة في السودان.

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وأشارت المجلة الإسرائيلية إلى أن الطائرات المصرية كانت متوقفة في قاعدة للجيش السوداني في مطار مروي بشمال السودان، وتعرضت للتدمير في الصراع الدائر حاليا.

ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أنه تم تدمير طائرة مقاتلة مصرية واحدة على الأقل من طراز MiG-29 بالكامل وتضررت طائرات أخرى بشدة.

ونشرت منطقة WAR ZONE صورا لطائرات MiG-29 المحترقة والجنود السودانيون يقفون بجانبها.

وكانت مصر قد أرسلت عدة عشرات من طائرات الميغ إلى السودان للمشاركة في مناورة NILE EAGLE 2 العسكرية التي جرت الشهر الماضي، لكن الطائرات بقيت في السودان.

وتتميز مقاتلات "ميغ - 29 إم/ إم 2" بأنها مقاتلات هيمنة جوية متعددة المهام يمكن أن تصبح رأس الحربة في أي هجوم جوي.

كما تتميز تلك الطائرة بكفاءتها في تنفيذ مهام حماية المقاتلات الأخرى أثناء تقدمها، إضافة إلى قدرتها على ضرب أهداف أرضية على مسافة تتراوح بين 400 إلى 600 كيلومتر.

وتتميز تلك الطائرة بقوتها الكبيرة وقدرتها على المناورة، كما يمكن تزويدها بالوقود في الجو من طائرات التزود بالوقود، روسية أو غير روسية، وهو ما يمنحها ميزة كبرى تزيد مداها إلى الضعف.

المصدر: "يسرائيل ديفينس"