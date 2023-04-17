ما نوعية مقاتلات الجيش المصري المتواجدة في السودان؟ (صور)

نشرت قوات الدعم السريع السودانية، لقطات تظهر تواجد مقاتلات مصرية بالقاعدة الجوية في مدينة مروي السودانية، حيث ظهرت تساؤلات عن نوعية هذه المقاتلات.

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وأظهرت اللقطات تواجد مقاتلات "ميغ-29" المصرية في القاعدة السودانية، حيث شاركت هذه المقاتلات في العديد من المناورات العسكرية في السودان خلال الآونة الأخيرة.

وأظهرت لقطات خلال مناورات "نسور النيل – 1" بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها السودانية امتلاك مقاتلات "ميغ-29" المصرية صورايخ روسية متطورة.

وظهر في اللقطات حصول القوات الجوية المصرية على النسخة الأحدث من صاروخ القتال الجوي الروسي متوسط المدى R-77 النسخة RVV-SD صاحبة المدى 110 كيلومتر.

وتعد هذه النسخة من الصورايخ RVV-SD محسنة المدى حيث يصل إلى 110 كم ومعززة بمحرك دافع جديد يصل بسرعتها إلى 4.5 ماخ بخلاف منظومة ملاحة بالقصور الذاتي INS بجانب الباحث الراداري النشط المدعوم بوصلة بيانات مصححة للمعلومات عن الهدف ورأس حربي أكثر قوة.

وتتميز مقاتلات "ميغ - 29 إم/ إم 2" بأنها مقاتلات هيمنة جوية متعددة المهام يمكن أن تصبح رأس الحربة في أي هجوم جوي.

كما تتميز تلك الطائرة بكفاءتها في تنفيذ مهام حماية المقاتلات الأخرى أثناء تقدمها، إضافة إلى قدرتها على ضرب أهداف أرضية على مسافة تتراوح بين 400 إلى 600 كيلومتر.

وتتميز تلك الطائرة بقوتها الكبيرة وقدرتها على المناورة، كما يمكن تزويدها بالوقود في الجو من طائرات التزود بالوقود، روسية أو غير روسية، وهو ما يمنحها ميزة كبرى تزيد مداها إلى الضعف.

وتم تصميم مقاتلات "ميغ - 29 إم/ إم 2" لتكون قادرة على هزيمة جميع الأهداف الجوية وتدمير الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الموجهة وغير الموجهة.