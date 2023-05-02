رئيسا أركان الجيشين الجزائري والأردني يبحثان "التحديات الأمنية بالمنطقة العربية"

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنفريحة، نظيره الأردني اللواء يوسف الحنيطي، تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن الطرفين بحثا خلال اللقاء "التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين".

وقال الفريق أول شنفريحة "نحن على قناعة بأن مواجهة مختلف التهديدات، يتعين أن تكون محل تشاور وطيد وإقامة تعاون عسكري-أمني متنوع ومفيد لجميع الأطراف. في هذا الصدد، لا يسعني إلا أن أنوه بعلاقات التعاون العسكري الثنائي بين بلدينا، التي يغلب عليها التفاهم المتبادل وتتجسد من خلال مجالات عدة، بما يتماشى مع رؤية السلطات العليا للبلدين".



المصدر: موقع وزارة الدفاع الجزائرية

