السيسي يتحدث عن الأوضاع في السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجهود التي تبذلها مصر بشأن السودان تأتي لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية.

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وأوضح الرئيس المصري خلال حديثه مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي"، إحدى أكبر الصحف اليابانية أن مصر تهدف لتجنيب الشعب السوداني المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.

وأكد الرئيس المصري كذلك موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعرض موقف مصر من التطورات في السودان.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الحوار الصحفي تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

المصدر: RT