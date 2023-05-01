أسد يتسبب بمقتل صبي في قطاع غزة

لقي صبي فلسطيني من قطاع غزة، مصرعه جراء عضة أسد في حديقة حيوان "أصداء" الخاصة بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بحسبما أعلنته الشرطة المحلية.

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي: "تسلق الصبي حمادة نضال حسن أقطيط (6 سنوات)، السياج في حديقة الحيوانات في بلدة خانيونس جنوب غزة، ووصل إلى فتحة في القفص قبل أن يهاجمه الأسد"، وأفادت السلطات بأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

ومن جانبها، شككت أسرة الصبي في الرواية، قائلة: "حمادة - الذي كان يزور حديقة الحيوان مع والدته وأفراد أسرته الآخرين- وصل فقط إلى السياج الخارجي عندما تعرض للهجوم من الأسد".

وأعلنت الشرطة الفلسطينية بغزة في بيان لها، إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية بخانيونس مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان، عقب وفاة الطفل.

وكانت هذه أول حالة قتل معروفة من حيوانات في حدائق الحيوان الخاصة في القطاع الفلسطيني. ويوجد في غزة العديد من حدائق الحيوان الخاصة الصغيرة حيث يتم تربية الحيوانات في ظروف مزرية.

يذكر أن الحيوانات عانت من جولات التصعيد العسكري المتكررة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ومن الإهمال والجوع ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وقامت منظمات دولية لرعاية الحيوان بعدة مهام لإجلاء الحيوانات، وخاصة الأسود، إلى ملاذات آمنة في الأردن وإفريقيا.

المصدر: أ ب