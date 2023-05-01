 
مباشر

الأناضول: زعيم تنظيم "داعش" فجر نفسه بحزام ناسف خلال الاشتباك مع القوات التركية

أخبار العالم العربي

الأناضول: زعيم تنظيم
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v89t

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية اليوم الاثنين بأن زعيم تنظيم "داعش" أبو حسين القرشي الذي أعلنت أنقرة مقتله في عملية نفذتها استخباراتها في سوريا "فجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام تركية تكشف تفاصيل عملية تحييد المخابرات التركية زعيم تنظيم
وسائل إعلام تركية تكشف تفاصيل عملية تحييد المخابرات التركية زعيم تنظيم "داعش" في سوريا

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية إن القرشي كان في منزل "يضم مخبأ مموها تحت الأرض"، في منطقة جنديرس التابعة لعفرين المجاورة لتركيا.

وبحسب الوكالة فقد "تم توجيه نداء للقرشي لتسليم نفسه، لكن لم يتم تلقي أي رد".

وقام فريق الاستخبارات التركية "على إثر ذلك بتفجير جدران حديقة المنزل ثم فجر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء"، مشيرة إلى أن القرشي "فجر بنفسه حزاما ناسفا كان يرتديه بعدما أدرك أنه سُيلقى القبض عليه".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا