الخارجية اللبنانية تشكر الأردن على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من السودان

شكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الأردن على مساعدتها في إجلاء رعايا لبنانيين من السودان.

وقالت الخارجية في بيان: "نتقدم بخالص الشكر من المملكة الأردنية الهاشمية على مساعدتها في إجلاء رعايا لبنانيين من السودان".

وأضافت في بيان: "تنتهز الوزارة هذه المناسبة أيضا لشكر المملكة الأردنية على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ورغبتها الصادقة بالمساعدة على نهوضه وازدهاره".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام