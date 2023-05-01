الخارجية اللبنانية تشكر الأردن على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من السودان
Globallookpress
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شكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الأردن على مساعدتها في إجلاء رعايا لبنانيين من السودان.
وقالت الخارجية في بيان: "نتقدم بخالص الشكر من المملكة الأردنية الهاشمية على مساعدتها في إجلاء رعايا لبنانيين من السودان".
وأضافت في بيان: "تنتهز الوزارة هذه المناسبة أيضا لشكر المملكة الأردنية على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ورغبتها الصادقة بالمساعدة على نهوضه وازدهاره".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام