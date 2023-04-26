 
مباشر

عمليات الإجلاء من السودان.. الدفعة الثانية تصل لبنان بانتظار الدفعة الأخيرة

أخبار العالم العربي

عمليات الإجلاء من السودان.. الدفعة الثانية تصل لبنان بانتظار الدفعة الأخيرة
الوطنية للإعلام
وصول الدفعة الثانية من الرعايا اللبنانيين والفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v73i

وصلت فجر اليوم الأربعاء، إلى مطار بيروت الدولي، دفعة ثانية مؤلفة من 32 شخصا تم إجلاؤهم من السودان عن طريق السعودية، وهم 20 لبنانيا و12 فلسطينيا.

إقرأ المزيد
السعودية تنجز أكبر عملية إجلاء من السودان (فيديو)
السعودية تنجز أكبر عملية إجلاء من السودان (فيديو)

 وشكر الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان محمد خير، الذي كان في استقبال الواصلين، المملكة العربية السعودية والملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان على دور المملكة، بالاضافة إلى دولة الإمارات وكل الدول العربية.

وقال خير لقد "حاولنا قدر المستطاع الحفاظ على حياة المواطنين، وقد نجحنا في ذلك، وآمل في أن تكون آخر الأزمات". 

وأوضح المسؤول اللبناني أنه "من المنتظر اليوم الأربعاء أن تصل الدفعة الثالثة وتشمل 18 مواطنا لبنانيا، من السودان إلى بورتسودان ثم إلى جدة ومن ثم إلى لبنان، وبهذا تكون عملية إجلاء اللبنانيين من السودان قد انتهت".

ووصلت أمس الثلاثاء الدفعة الأولى من الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مطار بيروت الدولي، وضمت المجموعة 12 لبنانيا وسوريا وفلسطينيا.

وكانت السعودية أعلنت عن إنجاز أكبر عملية إجلاء من السودان لرعايا أكثر من خمسين دولة إلى مدينة جدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا