عمليات الإجلاء من السودان.. الدفعة الثانية تصل لبنان بانتظار الدفعة الأخيرة

وصلت فجر اليوم الأربعاء، إلى مطار بيروت الدولي، دفعة ثانية مؤلفة من 32 شخصا تم إجلاؤهم من السودان عن طريق السعودية، وهم 20 لبنانيا و12 فلسطينيا.

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وشكر الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان محمد خير، الذي كان في استقبال الواصلين، المملكة العربية السعودية والملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان على دور المملكة، بالاضافة إلى دولة الإمارات وكل الدول العربية.

وقال خير لقد "حاولنا قدر المستطاع الحفاظ على حياة المواطنين، وقد نجحنا في ذلك، وآمل في أن تكون آخر الأزمات".

وأوضح المسؤول اللبناني أنه "من المنتظر اليوم الأربعاء أن تصل الدفعة الثالثة وتشمل 18 مواطنا لبنانيا، من السودان إلى بورتسودان ثم إلى جدة ومن ثم إلى لبنان، وبهذا تكون عملية إجلاء اللبنانيين من السودان قد انتهت".

ووصلت أمس الثلاثاء الدفعة الأولى من الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مطار بيروت الدولي، وضمت المجموعة 12 لبنانيا وسوريا وفلسطينيا.

وكانت السعودية أعلنت عن إنجاز أكبر عملية إجلاء من السودان لرعايا أكثر من خمسين دولة إلى مدينة جدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام