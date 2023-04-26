السعودية تنجز أكبر عملية إجلاء من السودان (فيديو)

وصلت صباح الأربعاء إلى قاعدة الملك فيصل في جدة، سفينة "أمانة" السعودية قادمة من بورتسودان، وعلى متنها 1673 شخصا من 58 جنسية، في أكبر عملية إجلاء رعايا الدول من السودان.

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وتعد هذه السفينة الثالثة من نوعها، بعدما وصلت خلال الأيام الماضية دفعتان لرعايا الدول تم إجلاؤهم من السودان.

ونقلت سفينة الإجلاء 46 أمريكيا و40 بريطانيا و11 ألمانيا و4 فرنسيين و13 سعوديا، وكذلك 560 إندونيسيا و239 يمنيا و198 سودانيا و26 تركيا.

فيديو | لقطات من وصول سفينة الإجلاء السعودية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخباريةpic.twitter.com/wGEhg1aJNb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

فيديو | في أكبر عملية لنقل رعايا الدول من السودان..



وصول سفينة إجلاء الرعايا من السودان بحماية سعودية #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخباريةpic.twitter.com/7GGciFGuUG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

فيديو | في العملية الأكبر لإجلاء رعايا الدول من السودان..



لقطات من وصول 1673 من 40 جنسية مختلفة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة بعد أن تم إجلاؤهم من #السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخباريةpic.twitter.com/U4QSTmKRML — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

ووصلت السفينة "أمانة" تحت حماية القوات البحرية السعودية وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

فيديو | دبلوماسيو عدد من الدول ينتظرون رعايا بلدانهم في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخباريةpic.twitter.com/p874Kc6JKR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

وساعدت المملكة العربية السعودية العديد من الدول على إجلاء رعاياها من السودان، الذي اندلعت فيه الاشتباكات في 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكان طرافا الاقتتال في السودان أعلنا أمس موافقتهما على هدنة إنسانية لمدة 3 أيام، اقترحتها وساطة أمريكية- سعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية