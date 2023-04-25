السودان.. مجندة سعودية "تخطف القلوب" (فيديو)

جذبت مجندة سعودية الأنظار خلال عمليات إجلاء رعايا من السودان إثر الاشتباكات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أيام.

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وانتشر مقطع فيديو يظهر مجندة سعودية تحتضن طفلا بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية المقطع وعلقت عليه بالقول: "إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان".

فيديو | إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخباريةpic.twitter.com/Nv9gahxhLK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

وتداول الناشطون صورا ومقطع الفيديو وأعربوا عن تأثرهم باللقطة.

وقالت إحدى المغردات: "خطفت القلوب طفل يغفو بين أحضان مجندة سعودية إحدى منسوبات وزارة الدفاع استقلبته من السودان عن أي فخر تتحدث"، فيما وصفت مغردة أخرى المشهد قائلة: "أمن وأمان وحنان".

إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفل نائم بعد وصول عائلتة بسفينة الاجلاء السعودية من السودان إلى جدة.

امن و أمان و حنان 💚🇸🇦 pic.twitter.com/ngEvA4LejP — سارة الشهري/سعوديات مبدعات (@s_wksa) April 24, 2023

#صورة_اليوم

خطفت القلوب طفل يغفو بين أحضان مجندة سعودية أحد منسوبات وزارة الدفاع استقلبته من السودان عن أي فخر تتحدث♥️🇸🇦 pic.twitter.com/3JfRuOITPJ — ديمه (@deemh100) April 25, 2023

ولم يكشف الإعلام السعودي عن هوية المجندة السعودية.

المصدر: مواقع التواصل