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السودان.. مجندة سعودية "تخطف القلوب" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السودان.. مجندة سعودية
مواقع التواصل الاجتماعي
مجندة سعودية تساعد بعمليات الإجلاء من السودان
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جذبت مجندة سعودية الأنظار خلال عمليات إجلاء رعايا من السودان إثر الاشتباكات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أيام.

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وانتشر مقطع فيديو يظهر مجندة سعودية تحتضن طفلا بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية المقطع وعلقت عليه بالقول: "إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان".

وتداول الناشطون صورا ومقطع الفيديو وأعربوا عن تأثرهم باللقطة.

وقالت إحدى المغردات: "خطفت القلوب طفل يغفو بين أحضان مجندة سعودية إحدى منسوبات وزارة الدفاع استقلبته من السودان عن أي فخر تتحدث"، فيما وصفت مغردة أخرى المشهد قائلة: "أمن وأمان وحنان".

ولم يكشف الإعلام السعودي عن هوية المجندة السعودية.

المصدر: مواقع التواصل

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