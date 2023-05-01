حالة مطرية غير مسبوقة منذ سنوات.. السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات تظهر سيولا تقطع الشوارع وتجرف السيارات في محافظة محايل بمنطقة عسير.

وتسببت الأمطار الكثيفة في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات.

السيل طلع من فوق العبارة طريق المعارض محايل عسير 😳 pic.twitter.com/CFRalxjanx — وناسة البر (@Shm50011) April 30, 2023

في غضون ذلك، وجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة، ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها، وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.

سيول محايل ي رب تلطف فيهم حبايبنا 🤲🏻



الوادي ذا اعرفه زين بس م توقعت بالحجم ذا 😳😳 ي رب لطفك pic.twitter.com/OeGAQT3Ngt — محمد الشهري (@malsh29) April 30, 2023

وقررت إدارة التعليم بمحافظة محايل تعليق الدراسة الحضورية، في كافة المدارس، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار على معظم مدن ومحافظات عسير.

بمتابعة مباشرة من #أمير_منطقة_عسير الأمير تركي بن طلال وقف سعادة محافظ #محايل الاستاذ محمد بن فلاح #القرقاح مساء اليوم ميدانياً على الأمطار والسيول التي شهدتها قرى طريق محايل أبها ومركز تيه بفعل الحالة المطرية التي تشهدها تلك القرى ووجه بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة… pic.twitter.com/7uCjC12J50 — محافظة محايل (@Muhailasir) April 30, 2023

المصدر: وكالات