السلطات المصرية تفرج عن صحفي "الجزيرة" هشام عبد العزيز والصحفي رؤوف عبيد

أعلن نقيب الصحفيين المصري خالد البلشي، إخلاء السلطات المصرية فجر اليوم الاثنين، سبيل الصحفي هشام عبد العزيز، بقناة الجزيرة مباشر، بعد اعتقاله لمدة 4 أعوام والصحفي رؤوف عباس عبيد.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب خالد البلشي: مبروك .. الزميل رؤوف عبيد يعود لحضن أسرته .. وفي انتظار بشرى سعيدة ثانية خلال ساعات..شكرا جزيلا لكل من ساعد في خروجه وصنع الفرحة التي سيطرت عليه خلال أول اتصال تلفوني معي عقب خروجه للحرية..وخالص الأمنيات بأن تصل الفرحة لبيوت باقي الزملاء المحبوسين وانهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل كامل".

وأضاف في منشور آخر: "بعد رؤوف عبيد..ألف مبروك الإفراج عن الزميل الصحفي هشام عبد العزيز ووصوله لمنزله عقبال باقي الزملاء المحبوسين".

وتابع: "أجمل ما في اليوم مكالمتي الزميلين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز ..عقبى لكل المحبوسين ولكل الزملاء الصحفيين".

وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر كريم السقا، أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا.

المصدر: RT