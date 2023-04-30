لجنة العفو الرئاسي في مصر: بدء إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا

أكد عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر كريم السقا، أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا.

وثمن السقا الدعم الدائم الذي يقدمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني للجنة العفو الرئاسي ولجهود الإفراج عن سجناء الرآي.

وأعرب السقا عن شكره وتقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والنائب العام ووزير الداخلية لدعمهم الدائم لمسيرة تصفية ملف سجناء الرآي بشكل نهائي.

وأوضح أن الإفراجات ستستمر وسيتم التواصل مع المفرج عنهم لبدء عملية الدمج المجتمعي.

المصدر: "مصراوي"