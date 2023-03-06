عفو رئاسي عن 30 مصريا

أكدت لجنة العفو الرئاسي المصرية استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

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وأكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي أن الإفراجات تشمل 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب.

ووجهت اللجنة التحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة في هذا الملف، كما توجهت اللجنة بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتساهم في إنجاح عملها.

وتؤكد اللجنة أنها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.

المصدر: RT