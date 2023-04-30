الشرطة السودانية: قوات الاحتياطي المركزي هي فصيل تابع للشرطة يهدف لحماية المواطنين وممتلكاتهم

أفادت الشرطة السودانية، بأن قوات الاحتياطي المركزي هي فصيل تابع للشرطة، خرجت إلى الميدان أمس السبت، بهدف تأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب.

وقالت الشرطة في بيانها، إن قادة الفصيل هم ضباط تخرجوا من كلية علوم الشرطة والقانون، حيث تناولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد، بأن القوة التي خرجت تتبع للأمن الشعبي، وأن الضباط الذين يقودون هذه القوة هم في الأصل ضباط أمن، مشيرين إلى صورة أحد الضباط برتبة ملازم أول شرطة.

وأشار بيان الشرطة، إلى أن الضابط المذكور هو الملازم أول شرطة حارث مبارك جبريل، من خرجي الدفعة 70 ثانويين.

وأضاف البيان، "نأمل ألا ينساق المواطن وراء هذه الإشاعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المواطن، كما نشير إلى أن البنك المركزي سليم وأن الحريق الذي تم تداوله هو حريق قديم لأحد أفرع البنك".

المصدر: RT