مظاهرات حاشدة ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل

أفاد مراسل ريا نوفوستي السبت أن مظاهرات بمشاركة الآلاف تجري في عدة مدن في إسرائيل من بينها تل أبيب للاحتجاج على الإصلاح القضائي، وذلك عشية افتتاح الدورة الصيفية للبرلمان (الكنيست)

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المركزية في تل أبيب. وانتشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة في موقع الاحتجاج. فيما ردد المحتجون شعارات مناهضة للحكومة ومطالبة بالديمقراطية.

ووفقا للمنظمين، الاحتجاجات تأتي ردا على التظاهرة التي نظمها مؤيدو الحكومة والإصلاح القضائي أمام مبنى الكنيست في القدس مساء الخميس.

ويخشى معارضو الإصلاح القضائي الذي تقترحه الحكومة الإسرائيلية من أنه سيحد من تأثير المحكمة العليا على المصادقة على القوانين الأساسية، ويتيح للبرلمان فرصة الطعن في قرارات المحكمة ويمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الإصلاح االذي اقترحته حكومته بأنه يهدف لتحقيق التوازن بين الفروع الثلاثة للحكومة من خلال حلول توفيقية ولا يعني "خضوع" المحكمة العليا للبرلمان، كما يعتقد معارضو الإصلاح.

المصدر: ريا نوفوستي.