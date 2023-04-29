أصدار حكم بالسجن المؤبد بحق إعلامي مصري شهير

حكمت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا في مصر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على الإعلامي المصري معتز مطر و4 آخرين بقضية متعلقة بالإرهاب.

يواجه المتهمون العديد من التهم، منها قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا قد أحالت 4 متهمين في القضية والمتهم فيها 9 أشخاص، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية السودان"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 26 يونيو للحكم.

المصدر: "القاهرة 24"