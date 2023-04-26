مصر.. إحالة أوراق 4 مدانين في قضية "خلية ولاية السودان" للمفتي

أحالت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر 4 مدانين بقضية "خلية ولاية السودان" إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 26 يونيو للحكم.

وتضم "خلية السودان" 9 متهمين وجهت لهم نيابة أمن الدولة تمما بـ"تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، لا سيما محاولة إلحاق الضرر بمواطني مصر في الخارج، وأيضا مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية".

وفي تفاصيل القضية، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بأن "المتهم الأول في القضية أحمد دعبش ويحمل اسما حركيا "أنس"، على قناعة بالأفكار القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتكفير ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية قبلهم بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني إن المتهم الأول أسّس وتولّى قيادة خلية تنظيمية تعتنق الأفكار الإرهابية، وتولى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة، ومنشآتهما والمنشآت الهامة والحيوية.

وذكرت أنه عرف من بين أعضاء "خلية السودان" المتهم الثاني محمد قاسم والثالث أحمد عويس (أبو هاجر الكناني)، والرابع سيد اليدب، والخامس محمود عليوة، والسادس أحمد المرشدي، والسابع عبد الله محمد.

المصدر: "القاهرة 24" المصري