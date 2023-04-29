الإمارات تجلي عددا من مواطنيها من السودان ورعايا 16 دولة

وصلت إلى دولة الإمارات، طائرة إجلاء قادمة من السودان تقل إماراتيين ورعايا 16 دولة وهم من الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وتستضيف دولة الإمارات رعايا الدول الأجنبية القادمين وتوفر لهم كافة الخدمات قبل نقلهم إلى دولهم.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات عملت مؤخرا على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها.

المصدر: وكالة الانباء الاماراتية