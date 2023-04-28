فيديو لشباب مصري مع سائحة يثير جدلا واسعا والأمن يتحرك بشكل عاجل

رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام في مصر، تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة.

وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة، لتحديد أشخاص مرتكبيها، وتوصلت التحريات مساء أمس، إلى تحديد هويتهم، وهم ثلاثة متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثاني صوره، بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة، وعليه أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتمكنت الشرطة من ضبطهم اليوم.

وباستجواب المتهمين الثلاثة فيما هو منسوب إليهم من ارتكاب جريمة التعرض لأنثى بالطريق العام، وانتهاك خصوصيتها دون رضاها بنشر المقطع المذكور، وارتكاب فعل فاضح علانية، أقروا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم بدافع اللهو.

وضبط بحوزة أحد المتهمين هاتف محمول، تم فحصه بمعرفة النيابة العامة، فعثرت به على المقاطع المصورة للواقعة محل التحقيق، وبمواجهة المتهمين بتلك المقاطع أقروا بصحتها.

المصدر: RT