سنغافورة تعفي مواطني دولة خليجية من تأشيرة دخول البلاد

أعلنت السفارة السنغافورية لدى الرياض، إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة دخول البلاد، وذلك ابتداء من 1 يونيو المقبل.

وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت السفارة أنه بخلاف حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السعودية، المعفيين بالفعل من متطلبات تأشيرة سنغافورة، يتعين على جميع المواطنين السعوديين الآخرين التقدم للحصول على تأشيرة دخول إذا كانوا يعتزمون دخول سنغافورة قبل 1 يونيو 2023.

وذكرت أنه لا يوجد استرداد مطلق لرسوم معالجة التأشيرة لأولئك الذين قدموا بالفعل أو حصلوا على نتيجة طلبات تأشيرة الدخول الخاصة بهم.

المصدر: RT