البرهان يتلقى اتصالات من عدد من القادة

تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء والآلية الثلاثية والرباعية.

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وفي بيان لإدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، تلقى البرهان اتصالات هاتفية من "سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، ومحمد إدريس دبي، رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاء، وأبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، ومنصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية".

كما تلقى البرهان اتصالات من كل من: "الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد. والآلية الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد البيان على أن الجميع يقفون إلى جانب السودان، ويؤكدون على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

المصدر: RT