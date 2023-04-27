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روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وصمت الأمم المتحدة عنها

أخبار العالم العربي

روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وصمت الأمم المتحدة عنها
Globallookpress Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين الغارات الإسرائيلية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".

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وتابع: "ومنذ بداية العام تم تنفيذ أكثر من 10 هجمات من هذا القبيل، مما أسفر عن تعطيل عمل مطار حلب الدولي مرتين، والذي تصل عبره المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الزلزال المدمر".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي تنتهك سيادة سوريا ودول عربية مجاورة، وعدم وجود أي رد فعل عليها من قبل قيادة الأمم المتحدة، تثير أسفا شديدا وإدانة".

المصدر: تاس

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