"سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة حلب

ذكرت وكالة سبوتنيك نقلا عن مصدر أمني أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهداف مواقع في محيط مدينة حلب شمال سوريا.

وذكرت سبوتنيك أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي والنيرب العسكري.

وقالت الوكالة نقلا عن المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.

وتشن إسرائيل باستمرار غارات على سوريا تستهدف مواقع للجيش السوري وما تدعي أنها أهداف إيرانية ولحزب الله في سوريا.

وقتل 15 شخصا وأصيب آخرون الشهر الماضي في غارات إسرائيلية على دمشق.

المصدر: سبوتنيك