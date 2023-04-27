مصر تستقبل 16 ألف نازح عبر المنافذ الحدودية مع السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن استقبال 16 ألف شخص من المواطنين غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن نجاح تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل جمهورية مصر حتى اليوم 27 أبريل الجاري، بحسب البيان الصادر عن الوزارة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ألفي مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية".

وأضاف بيان الوزارة، "تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم".

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وأجرى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، محادثات مع قادة أطراف النزاع السوداني، وحثهم على ضرورة وقف العنف والعودة للحوار وعرض أيضا عليهم مساعدته في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.

كما أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن توجه رئيسها موسى فقي محمد، في وقت سابق، "فورا" إلى السودان للتحدث مع الطرفين بشأن وقف إطلاق النار في الوقت الذي يشهد فيه البلد الكثير من الاشتباكات.

المصدر: وكالات