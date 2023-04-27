جوهانسون إلى تونس

تجري المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى تونس، بحسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي.

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ومن المنتظر أن تكون المحادثات المحتملة بين جوهانسون ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون في المجال الأمني.

وكانت مصادر صحفية قد توقعت في وقت سابق قيام يوهانسون بمهمة ثلاثية إلى تونس مع وزيري داخلية إيطاليا وفرنسا، ماتيو بيانتيدوسي وجيرالد دارمانين، هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا توجد زيارة إلى تونس على جدول أعمال الوزيرين.

المصدر: نوفا