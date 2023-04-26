قيس سعيد: سنحارب الفساد ونحاسب المفسدين الذين أذنبوا في حق الدولة والمجتمع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، عزمه الراسخ على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين الذين أذنبوا في حق الدولة والمجتمع، وفي كنف القانون.

وشدد الرئيس سعيد على دور الإدارة وعلى واجب التحفّظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية في الدولة.

وذكّر بأن المسؤولية تقتضي التعفّف والعمل مع نكران الذات والإيمان العميق بالمصلحة الوطنية.

كما تم التطرق، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء نجلاء بودن، إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة الإسراع في إنهاء هذا الوضع الذي طال وعمل من أجل إطالته كل من يسعى إلى الاستيلاء مجددا على أملاك الشعب ويهدف بطرق ملتوية إلى إهمال هذه الأملاك حتى يتمّ التفريط فيها بأبخس الأثمان.

كما تناول الاجتماع أيضا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتوازنات المالية للدولة، حيث أكد سعيّد على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي.

المصدر: RT