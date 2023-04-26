الجيش السوداني يوافق على مبادرة منظمة "إيقاد"

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، تسلم مبادرة منظمة "إيقاد" للعمل على مقترحات حلول للأزمة السودانية، وأن البرهان أبدى موافقته المبدئية على ذلك.

وأكد المكتب الإعلامي للقوات المسلحة السودانية أن البرهان تسلم مبادرة منظمة "إيقاد" التي تمخضت عن الإجتماع الإسفيري الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية.

وأضاف أن المبادرة تتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلي 72 ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وأوضح المكتب أن البرهان أبدى موافقته المبدئية على ذلك وشكر ممثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.

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المصدر: RT