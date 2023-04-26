المقاتلات المصرية في السودان.. خبير يتحدث لـRT عن مصير معدات الجيش المصري

تحدث مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء محمد الغباري، لـRT عن مصير المعدات العسكرية المصرية المتواجدة في السودان.

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وأكد اللواء الغباري على أهمية العلاقات التي تجمع بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني علاقة يجمعها التاريخ والجغرافيا.

وأشار اللواء محمد الغباري إلى أن مصر نجحت في إعادة كافة القوات المصرية التي كانت متواجدة في السودان لتنفيذ المناورات العسكرية مع الجيش السوداني، فضلا عن البدء في إعادة كافة الرعايا من أبناء الجالية المصرية بالسودان وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بأبناءها في الخارج والداخل.

وحول تأمين المعدات العسكرية المشاركة في المناورات، أشار اللواء الغباري إلى وجود بروتوكولات وأعراف دولية تضمن وتعمل على تأمين ذلك وليس الأمر مرتبط بمصر والسودان فقط، مشيرا إلى أن المناورات المشتركة بين أي دولة على مستوى العالم تكون مهمة تأمين المعدات والأسلحة والقوات المشاركة هي مسئولية الدولة المستضيفة لتلك المناورات.

وأوضح أنه وفقا للأعراف الدولية فأن المعدات المشاركة في أي مناورات مشتركة تكون بدون ذخائر، وفي حال الاتفاق على استخدام ذخائر بين الدول المشاركة بالتدريب العسكري يتم ذلك في موعد محدد وآلية محددة ومعروفة.

وتابع أن العلاقات بين مصر والسودان أكبر من أي شيء، وما تأمل به مصر في الوقت الراهن هو عودة الأمن والاستقرار إلى السودان وللشعب السوداني، وأن تنتهى تلك الأزمة في أسرع وقت.

وشدد على أن مصر تؤكد دوما على أن سياستها الخارجية تبنى على مبدأين هما المصالح المشتركة أو المصالح المتبادلة ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأن أي مشكلات أو توترات تعالج سياسيا وسلميا بين الدول وخاصة دول الجوار الاقليمي المباشر.

المصدر: RT