مصدر لبناني: بيروت ملزمة بتسليم رياض سلامة إن صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية

قال المحامي وديع عقل، إن هناك تطورات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منها توجّه لوضعه في مكانة يكون فيها أكثر من مدعى عليه.

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وأضاف عقل في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه في حال امتنع سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي في الجلسة المقررة بتاريخ 16 مايو القادم وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، فإن لبنان ملزم بتسليمه عن طريق الإنتربول، وإلا سيعتبر لبنان يغطي على جريمة مرتكبة في أوروبا.

وقال "هناك تعاون كامل بين القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي، وتسليم للمطلوبين وتبادل للوثائق والمستندات، لذلك عند استدعاء رياض سلامة، يجب تسليمه مباشرة".

وتابع "هناك أكثر من قضاء أوروبي تحرك بالتحقيقات في قضية حاكم مصرف لبنان ومنها القضاء الفرنسي، والقضاء الألماني، ولوكسومبورغ، وبلجيكا، بالإضافة إلى اتحاد المدعين العامين في أوروبا، والذي ينسق عملية التحقيقات".

وصرح عقل بأن هناك تطورات كثيرة في ملف سلامة، ومنها أن هناك توجها لوضع رياض سلامة في منزلة الأكثر من مدعى عليه، وتوسع بالتحقيق ليشمل عددا أكبر من المدعى عليهم.

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وذكر أن الجرائم المدعى بها على رياض سلامة أمام القضاء الأوروبي، هي اختلاس مال عام، وإثراء غير مشروع، وتزوير في أوراق ومستندات رسمية عائدة لمصرف لبنان أو مرتبطة به، واستعمال هذه المستندات المزورة، وتبيض الأموال.

وبين أن الادعاء من قبله على كل المتورطين في قضية رياض سلامة، مستمر منذ 4 سنوات، وسيستمر إلى حين تحقيق العدالة، وهو يتم على مسارين متوازيين في لبنان، وأمام القضاء الفرنسي.

إلى ذلك، وصل الوفد القضائي الأوروبي يوم الثلاثاء، إلى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت لاستكمال المرحلة الثالثة من تحقيقاته في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث كان من المقرر أن يستجوب اليوم شقيقه رجا سلامة، ولكنه امتنع عن المثول أمام الوفد لعذر طبي.

وحقق الوفد القضائي الأوروبي القادم من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، في 11 يناير 2023، مع عدد من المتهمين بقضايا فساد، تتعلق بمصرف لبنان.

المصدر: "سبوتنيك"