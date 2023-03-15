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الدولة اللبنانية تدّعي على رياض سلامة وآخرين وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم

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الدولة اللبنانية تدّعي على رياض سلامة وآخرين وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم
Globallookpress
حاكم مصرف لبنان - رياض سلامة
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ادعت الدولة اللبنانية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين حفاظا على حقوق الدولة.

وفي التفاصيل، مثّلت الدولة اللبنانية، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، في الادعاء الشخصي في حق كل من سلامة وشقيقه رجا وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، تبعا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.

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يذكر أن ذلك تم بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

كما طلبت في الخاتمة أيضا، إصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظة بحقق تحديد التعويضات الشخصية.

فضلا عن إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.

المصدر: النشرة نيوز

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