تونس ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من السودان عبر مطار أسوان المصري

أقلعت صباح الثلاثاء طائرة نقل عسكرية تونسية من القاعدة الجوية بالعوينة متوجهة إلى مطار أسوان بمصر، لإجلاء مواطنين تونسيين عن السودان.

ومن المنتظر أن تعود الطائرة العسكرية إلى مطار تونس قرطاج بعد استكمال مهمتها مساء اليوم.

/ defense.tn

/ defense.tn

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية انطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بالسودان الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى تونس، منذ فجر الاثنين 24 أبريل 2023.

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هذا، وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت 459 قتيلا وأكثر من 4 آلاف جريح.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في وقت سابق، أن المسعفين في الخطوط الأمامية والأطباء، كثيرا ما يعجزون عن الوصول للمدنيين المصابين بسبب انعدام الأمن، والهجمات على سيارات الإسعاف ومرافق الصحة.

وأبلغت الوزارة عن مقتل 420 شخصا وجرح 3700 آخرين منذ تصاعد العنف مؤخرا، مشيرة إلى أن 20 مستشفى خرجت من الخدمة وأن 12 مستشفى آخر يجابه الخطر ذاته بسبب النقص في الإمدادات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

المصدر: RT + وكالات