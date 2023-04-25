 
مباشر

تونس ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من السودان عبر مطار أسوان المصري

أخبار العالم العربي

تونس ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من السودان عبر مطار أسوان المصري
/ defense.tn
إقلاع طائرة عسكرية لإجلاء التونسيين المقيمين بالسودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v700

أقلعت صباح الثلاثاء طائرة نقل عسكرية تونسية من القاعدة الجوية بالعوينة متوجهة إلى مطار أسوان بمصر، لإجلاء مواطنين تونسيين عن السودان.

ومن المنتظر أن تعود الطائرة العسكرية إلى مطار تونس قرطاج بعد استكمال مهمتها مساء اليوم.

تونس ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من السودان عبر مطار أسوان المصري
/ defense.tn
تونس ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من السودان عبر مطار أسوان المصري
/ defense.tn

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية انطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بالسودان الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى تونس، منذ فجر الاثنين 24 أبريل 2023.

إقرأ المزيد
السودان ينزلق إلى كارثة إنسانية
السودان ينزلق إلى كارثة إنسانية

هذا، وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت 459 قتيلا وأكثر من 4 آلاف جريح.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في وقت سابق، أن المسعفين في الخطوط الأمامية والأطباء، كثيرا ما يعجزون عن الوصول للمدنيين المصابين بسبب انعدام الأمن، والهجمات على سيارات الإسعاف ومرافق الصحة.

وأبلغت الوزارة عن مقتل 420 شخصا وجرح 3700 آخرين منذ تصاعد العنف مؤخرا، مشيرة إلى أن 20 مستشفى خرجت من الخدمة وأن 12 مستشفى آخر يجابه الخطر ذاته بسبب النقص في الإمدادات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا