السودان ينزلق إلى كارثة إنسانية

كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن خطر تحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية، وانعكاسه على الصين وروسيا.

وجاء في المقال: يتصاعد القتال في العاصمة السودانية الخرطوم أكثر فأكثر، وقد بلغ عدد القتلى المئات، معظمهم من المدنيين. في ظل هذه الظروف، تقوم الولايات المتحدة والدول الأوروبية بإجلاء مواطنيها. تضاف حالة من عدم اليقين، بالحديث عن هجوم على السجن الموقوف فيه رئيس السودان المخلوع عمر البشير، الذي كان من المقرر تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وعن هروبه من السجن.

وفي الصدد، قال العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، ونائب مدير معهد إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليونيد فيتوني، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "هذه حالة تندر فيها المعلومات الموثوقة من مكان الحادث. من بين البيانات القليلة التي لا جدال فيها والتي يمكن الحديث عنها أن المواجهة لا تجري بين القوات المعادية لروسيا والموالية لها في البلاد، فكل من دقلو والبرهان يتمتعان بعلاقات جيدة مع روسيا. كما لا يمكن القول إن شيئًا غير مسبوق يحدث. فمنذ الاستقلال، لم تتوقف الحرب الأهلية في السودان وجنوب السودان، في الواقع".

وفي الوقت نفسه، لفت فيتوني الانتباه إلى حقيقة أن موقع الصين في المنطقة قوي جدًا وأن زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة قد تنتهي بعواقب غير سارة لبكين. فقال: "لا يوجد الكثير من النفط في السودان نفسه. لكن النفط يأتي عبره من جنوب السودان. تشتري الصين نفط جنوب السودان بنشاط. لقد حاولوا بناء طرق أخرى للإمدادات، لكن دون جدوى بشكل عام. الآن، إذا اكتسبت الأعمال القتالية طابعا شاملا، فقد تتوقف الإمدادات. سوف تستفيد روسيا من هذا إلى حد ما. فنحن نبيع النفط إلى الصين أيضًا".

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