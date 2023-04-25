السيسي يتحدث عن الهدف من أخطر هجوم على مصر في تاريخها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن سيناء هي المستهدف الأول لأشرس وأخطر موجة إرهاب في تاريخ مصر.

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وأكد الرئيس المصري أن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ، قائلا: سيناء المستهدف الأول لأشرس وأخطر موجة إرهاب في تاريخ مصر، وفي هذا اليوم نتوجه بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة، وفي أحلك الأيام ظلمة وفقه الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء، أن سيناء خاضت اختبارا صعبا وغير مسبوق بعد توافد إرهابيين وتكفيريين عليها من كل حدب وصوب بهدف فصلها عن الوطن.

وأضاف الرئيس "أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء".

المصدر: RT