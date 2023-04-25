مراسلنا في السودان: سماع دوي المدافع والمضادات بمحيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش

أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي للمدافع في محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش وصوت مضادات طيران في الساعات الأولى للهدنة بين طرفي الصراع المسلح في السودان.

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يأتي ذلك، عقب إعلان القوات المسلحة السودانية، أنها وافقت على هدنة في عموم البلاد بعد وساطة سعودية أمريكية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار جاء لدوافع إنسانية.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها "تجدد التزامها بالهدنة الانسانية المعلنة لمدة 72 ساعة التي وافقنا عليها والتزمنا بكل شروطها من أجل فتح ممرات انسانية للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، لكننا نشير إلى أن الطرف الثاني لم يلتزم بشروط الهدنة حيث لا زالت طائراته تحلق في سماء الخرطوم بمدنها الثلاث بما يمثل إخلالا بائنا للهدنة وشروطها واجبة التنفيذ".

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

25-4-2023



في البدء نجدد التزامنا المطلق بالهدنة الانسانية المعلنة لمدة 72 ساعة التي وافقنا عليها والتزمنا بكل شروطها من أجل فتح ممرات انسانية للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

نشير الى ان الطرف الثاني لم يلتزم… pic.twitter.com/NPLHKrTgdY — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 25, 2023

وسادت حالة من الهدوء الحذر صباح اليوم وسط العاصمة الخرطوم بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، وأفيد عن توقف شبه تام لإطلاق النار بين الطرفين، قبل أن تعود المدافع للدوي بعد ساعات قليلة.

المصدر: RT